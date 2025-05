Yuji Horii habla sobre el remake de Chrono Trigger

¿Hay un remake de Chrono Trigger en camino? Después de una mala traducción, todos nos emocionamos ante esta posibilidad. Sin embargo, rápidamente aclaró que esto fue un malentendido, y por el momento no hay planes para revivir el clásico de Super Nintendo. Bueno, Yuji Horii ahora señala que no hay que perder la esperanzas.

En una reciente entrevista como GameReactor sobre todo este malentendido, Horii mencionó que todas las plegarías de los fans por fin han llegado a sus oídos. Si bien el enfoque del director está en Dragon Quest I-II HD-2D Remake, parece que está interesado en regresar al mundo de Chrono Trigger. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Actualmente, Dragon Quest ha recibido los III y I-II [HD-2D] Remakes. Recibo muchas peticiones para el remake de Chrono Trigger también, y por eso estoy empezando a contemplarlo”.

La idea de un remake de Chrono Trigger con el estilo de HD-2D Remake es algo que ha emocionado a más de un fan. Sin embargo, por el momento no hay información oficial sobre este proyecto. Una cosa es que Horii esté al tanto de los deseos de los fans y comience a pensar en esta posibilidad, y otra es que este proyecto sea una realidad.

Notablemente, en Square Enix este tipo de proyectos siempre tienen que estar respaldados por parte del equipo original, tal y como sucedió con Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven y Live A Live. De esta forma, si Yuji Horii demuestra el interés necesario y la disposición para hacer este proyecto una realidad, el remake de Chrono Trigger podría llegar a nuestras manos en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Chrono Trigger en un futuro. En temas relacionados, así es cómo Square Enix celebrará el 30 aniversario de este juego. De igual forma, puedes conocer más sobre el supuesto remake aquí.

Nota del Autor:

Como todos, también quiero un remake de Chrono Trigger. Sería un sueño hecho realidad, pero la realidad es que el título original es tan perfecto, que Square Enix bien podía entregarnos un port y todos seríamos felices.

Vía: GameReactor