Yakuza: Like a Dragon podría llegar a PC

Yakuza: Like a Dragon llegó al PlayStation 4 en Japón a inicios de este año, y está programado para salir en occidente en algún punto de 2020, pero aún no se sabe cuándo sucederá exactamente esto. Sin embargo, parece que el lanzamiento en nuestro región no sólo será en la plataforma de Sony, debido a que una pista sugiere que una versión para PC también está en camino.

Recientemente, el sitio de SteamDB, el cual rastrea las actualizaciones de juegos y aplicaciones en el backend de Steam, reveló un registro de Yakuza: Like a Dragon para esta tienda virtual. De igual forma, se proporciona un enlace de la tienda Steam, pero aún no está disponible.

Por el momento, ni SEGA ni Steam han mencionado algo al respecto de este anuncio. Sin embargo, considerando que Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 están disponible en la tienda virtual, no sería descabellado pensar que este lanzamiento es inminente.

Esperemos tener información sobre el lanzamiento de Yakuza: Like a Dragon en nuestra región en los próximos meses. En temas relacionados, esta entrega ya vendió más de 400 mil copias en Asia. De igual forma, el modo New Game+ del título se vende por separado.

Vía: SteamDB