Ya sabemos a qué hora se llevará a cabo el evento de Cyberpunk 2077 de mañana

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más esperados de este año. A pesar de que recientemente su fecha de estreno se recorrió un par de meses, CD Projekt Red aún tiene un par de sorpresas listas para nosotros. El día de mañana, 25 de junio, se llevará a cabo una presentación especial en donde veremos un nuevo tráiler y gameaplay del juego.

Night City Wire, como se le conoce a este evento, se iba a llevar a cabo hace un par de semanas, pero la situación en su momento no permitían su realización. La presentación se llevará a cabo a las 11:00 am (hora de la Ciudad de México), y la pueden disfrutar en el canal de Twitch del estudio.

Esto fue lo que comentó el estudio:

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020