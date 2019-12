Ya puedes vestirte como Sothis en Fire Emblem: Three Houses

Nintendo ciertamente ha estado ocupado esta semana con varios anuncios de DLC para sus juegos. El día de ayer, Cadence of Hyrule estrenó contenido gratuito, añadiendo a Octavo como un personaje jugable. Por otra parte, también revelaron nuevos detalles sobre las expansiones multijugador de Luigi’s Mansion 3, que llegarán en 2020.

Ahora, los fans de Fire Emblem: Three Houses recibirán un pequeño regalo de Navidad por parte de Intelligent Systems, bueno, al menos los propietarios del Expansion Pass. A través de un tweet, Nintendo reveló que ya es posible vestir a Byleth con el atuendo de Sothis, la misteriosa niña que conocemos al inicio del juego:

It’s time to step into the outfit of your dreams—literally!

The Sothis Regalia is available now for players who purchased the #FireEmblem: Three Houses Expansion Pass. There’s one thing to cross off your holiday wish list!https://t.co/fHw20dTMo1 pic.twitter.com/Gvesmu7Y0B

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 19, 2019