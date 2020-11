Ya puedes participar en el evento especial de Bowser dentro de Super Mario Bros. 35

Super Mario Bros. 35 llegó al Nintendo Switch para celebrar el aniversario del plomero. Aunque muchos esperaban un juego más tradicional, este battle royale es una forma bastante ingenioso de seguir disfrutando el clásico de NES. Ahora, debido a que este título desaparecerá para finales del año fiscal, Nintendo ha decidido crear una serie de eventos especiales para este título, y uno de estos se llevará a cabo durante el fin de semana.

Recientemente, la cuenta oficial de Nintendo en Twitter reveló que un evento especial de Super Mario Bros. 35 enfocado en el clásico castillo de Bowser ha comenzado, y se llevará a cabo hasta el domingo 8 de noviembre. De esta forma, podrás aventurarte en los niveles uno y cuatro de todos los mundos disponibles en el battle royale.

Bowser Time!

Battle through first stages and Bowser’s Castle stages from W1-4 in this weekend’s #SuperMarioBros35 Special Battle! pic.twitter.com/28XRAH2uK0

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 5, 2020