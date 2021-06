Ya puedes conseguir Overcooked 2 gratis en PC

Como es costumbre, la Epic Games Store sigue regalando excelentes juegos para todos sus usuarios y en esta ocasión puedes conseguir Overcooked 2 totalmente gratis. Si ya has bajado juegos gratis de esta tienda anteriormente sabrás que el proceso es tan simple como iniciar sesión, buscar el título y añadirlo sin costo alguno a tu biblioteca.

Por supuesto, Overcooked 2 no es el único título gratuito que Epic Games está regalando. También tenemos Hells is Other Demons, una experiencia indie que combina los disparos con el género roguelite donde nos enfrentaremos a demonios y enormes jefes.

Fuente: Epic Games Store