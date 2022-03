Komi Can’t Communicate fue una de las grandes sorpresas durante las últimas dos temporadas de anime. La adaptación de la obra de Tomohito Oda resultó ser todo un éxito para Netflix, por lo que no debió ser una sorpresa escuchar que una segunda temporada ya estaba en desarrollo para estrenarse en 2022. Ahora, una filtración ha revelado exactamente cuándo es que este anime regresará.

De acuerdo con la filtración semanal de la revista Weekly Shonen Jump, la segunda temporada de Komi Can’t Communicate llegará a Netflix el próximo 6 de abril de 2022. A diferencia de otras producciones para esta plataforma, el anime estrena un episodio nuevo cada semana, y no salen todos los capítulos en un solo día.

Junto a esto, se ha confirmado la participación de Shin’ichiro Kamio en el papel de Makoto Katai. Para aquellos que no lo recuerden, Komi Can’t Communicate es un anime en donde una chica introvertida busca hacer amigos en su escuela, y en el proceso se enamora de un chico en particular. Sin duda alguna, es bueno ver que la espera no fue tan larga como a muchos les preocupaba.

En temas relacionados, Crunchyroll por fin ha absorbido a Funimation.

Vía: Weekly Shonen Jump