Después del fracaso de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la serie se alejó de la pantalla grande. Sin embargo, esto cambiará dentro de poco, puesto que tras una batalla campal contra otras compañías, Sony ha adquirido los derechos para llevar a la amada serie de Capcom al mundo cinematográfico, e incluso ya tenemos una fecha de lanzamiento para este evento.

A principios de este año se dio a conocer que compañías como Netflix y Warner Bros. estaban compitiendo para conseguir los derechos de Resident Evil. Ahora, Deadline ha revelado que Sony obtuvo la victoria en esta contienda, y no quieren perder un solo segundo, puesto que han confirmado que la siguiente película de Resident Evil llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

Aunque por el momento no hay muchos detalles sobre este proyecto, sabemos que Zach Cregger está a cargo de la dirección y el guion. Junto a esto, esta no será una secuela de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sino otro reboot, algo que le permite a su escritor la oportunidad de trabajar con mayor libertad y tratar de capturar la esencia de la obra de Capcom. Esto fue lo que comentó Cregger al respecto:

“He sido un fanático ferviente de estos juegos durante décadas, y poder darle vida a este increíble título es un verdadero honor”.

Junto a Sony, Constantin Film está a cargo de la producción y el cofinanciamiento de la película, con PlayStation Productions también a bordo. Por el momento no hay detalles claros sobre la historia y los actores involucrados, pero considerando que la cinta estará disponible en el 2026, seguramente conoceremos toda esta información a lo largo de este año.

Recuerda, la nueva película de Resident Evil llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026. En temas relacionados, este sería el siguiente remake de Resident Evil. De igual forma, los servidores de Resident Evil Re: Verse han llegado a su fin.

Considerando que todas las películas de Resident Evil han sido repudiadas, no hay muchas esperanzas para este proyecto. Sin embargo, también es cierto que la cinta llegaría con una nueva mentalidad sobre la forma en la que estas adaptaciones son tratadas por los grandes estudios.

Vía: Deadline