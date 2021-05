Ya hay directores para la serie Secret Invasion de Marvel

Después de haber retrasado prácticamente todas sus producciones, Marvel ya empezó a retomar el ritmo. El día de hoy se dio a conocer quiénes serán los directores que encabezarán la serie de Secret Invasion, y definitivamente son muy buenas elecciones.

Marvel Studios reveló que Thomas Bezucha (Let Him Go) y Ali Selim (The Looming Tower) serán los responsables por dirigir este futuro proyecto, del cual todavía desconocemos muchos detalles. Con la introducción de los Skrulls al MCU en Capitana Marvel, los fans quedaron un tanto decepcionados por ser más un elemento de comedia que de amenaza, pero con suerte, esta próxima serie cambiará eso.

Hasta ahora se desconoce si Secret Invasion seguirá la misma historia que en los cómics, pero por lo que podemos esperar de Marvel, es probable que solamente tome ciertos elementos prestados. Dentro del elenco confirmado se encuentran Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir y Ben Mendelsohn.

Via: ComicBook