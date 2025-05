Ya habrían encontrado a la actriz de Zelda para el live action

Quizá algunas personas ya no lo tienen en mente, pero hace algunos meses se anunció por parte de Nintendo que ya está en producción una película live action de la franquicia de The Legend of Zelda, mismo que hasta este momento está generando mucho misticismo. Y es que a pesar de ya contar con un año de estreno, no se ha dicho nada del cast que formará parte del proyecto, y por supuesto, ante la falta de datos, los rumores y especulaciones no iban a hacerse esperar.

Emma Myers, reconocida por su reciente papel en la adaptación cinematográfica de Minecraft, ha despertado especulaciones tras ser consultada sobre su posible participación en la película de Nintendo. Durante una entrevista con Digital Spy, la actriz dejó una respuesta ambigua pero sugerente: “Quien quiera que salga en su película de videojuegos…”, acompañada de una sonrisa que no pasó desapercibida.

Myers, quien ha expresado públicamente su afición por el mundo gamer, no solo mostró interés por encarnar a la Princesa Zelda, sino que también mencionó otros títulos que le gustaría explorar, como Red Dead Redemption o Portal. Sin embargo, el vínculo con la icónica saga es el que ha generado mayor entusiasmo entre sus seguidores.

La empresa anunció que la adaptación live-action de The Legend of Zelda está en desarrollo con Wes Ball (El reino del planeta de los simios) como director y Avi Arad como productor. Aunque el elenco aún no ha sido revelado, se espera que la película se estrene el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con la nueva etapa en cines tras el éxito de Super Mario Bros. La Película y su secuela que veremos en el 2026.

Hasta ahora, no hay confirmación sobre si Myers participará en el proyecto, pero sus declaraciones alimentan las especulaciones sobre quién dará vida a la legendaria princesa en una de las adaptaciones más esperadas por los fanáticos de los videojuegos. Es cuestión de tiempo para conocer a los actores, dado que no debe faltar mucho tiempo para la etapa de pre-producción.

Vía: MS

Nota del autor: La verdad me tiene sin cuidado la película, pues al conocer quienes están a cargo sospecho que va a quedar de estilo corte B.