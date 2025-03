Xbox ya no quiere tener nuevos jugadores

El panorama de Xbox ha cambiado bastante en los últimos años. En lugar de que la compañía haga todo lo necesario para atraer a los jugadores a su plataforma y “robárselos” a PlayStation y Nintendo, todo indica a que esto ha cambiado. De esta forma, Phil Spencer ahora llevará los títulos de los Xbox Game Studios a dónde sea que esté el público, incluso a las plataformas de sus rivales.

En una reciente entrevista con XboxEra, Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, señaló que la intención de Xbox ya no es competir contra Sony y tratar de “robarse” a los usuarios de PlayStation 5, sino que simplemente desea que el trabajo de los Xbox Game Studios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me encantaría ganar todo el dinero por todos los juegos que lanzamos, ¿no? Obviamente, ganamos más en nuestra propia plataforma. Es una de las razones por las que invertir en nuestra propia plataforma es importante. Pero hay gente, ya sea que tengan sus bibliotecas en PlayStation o Nintendo, ya sea que les guste más el control, simplemente les gustan los juegos que están ahí. Ya no estoy tratando de trasladarlos a todos a Xbox”.

Esto significa que Spencer y la directiva de Xbox se han dado por vencidos de llevar gente a sus consolas, y ahora ellos irán a dónde sea que estén los jugadores. De esta forma, veremos más títulos de los Xbox Game Studios en el PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 en un futuro, algo que puede llegar a ser decepcionante a los fans más aguerridos de la marca.

Esto ya lo vimos con Indiana Jones and the Great Circle y DOOM: The Dark Ages, y eventualmente pasará con algo como Starfield. En temas relacionados, Xbox retrasa el nuevo Fable. De igual forma, diseñador del Xbox revela que Microsoft ha cometido un gran error esta generación.

Vía: XboxEra