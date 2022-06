Para la sorpresa de muchos, se ha confirmado una nueva colaboración entre Xbox y Riot Games. Durante la presentación de hoy se reveló que los usuarios de Game Pass en PC y móvil tendrán acceso a todos los campeones de League of Legends y League of Legends: Wildrift, así como todas las cartas en Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, y todos los agentes de Valorant a partir de la temporada de invierno de este año.

Vía: Xbox & Bethesda Showcase