Xbox revela control de DOOM: The Dark Ages

Nos encontramos a un mes del lanzamiento de DOOM: The Dark Ages, el lanzamiento más importante de los Xbox Game Studios para el 2025. Microsoft quiere que disfrutes de esta experiencia de la mejor forma posible, por lo que han revelado una serie de accesorios y controles inspirados en el nuevo trabajo de id Software.

Como ya se había rumoreado, Xbox ha confirmado que un nuevo control del Series X|S inspirado en DOOM: The Dark Ages. El mando ya está a la venta por la módica cantidad de $79.99 dólares y, al menos en estos momentos, es exclusivo de la Microsoft Store, aunque eventualmente estará a la venta en otras tiendas, como Amazon, aunque por el momento no hay una fecha exacta.

Junto a esto, se ha confirmado un control Xbox Elite Series 2 inspirado en DOOM: The Dark Ages, el cual tendrá un precio de $199.99 dólares, y estará a la venta el 25 de abril, aunque las pre-órdenes abrieron el día de hoy. Por último, la compañía también reveló una funda para el Xbox Series X, también inspirada en el juego de id Software, el cual ya está a la venta por $54.99 dólares. Ahora, es importante mencionar que tanto el Elite Series 2 como la funda para Series X son exclusivas de la Microsoft Store hasta agotar existencias.

Notablemente, el control edición limitada de DOOM: The Dark Ages también incluye el DLC “Doomslayer Executioner Skin”, un traje adicional para el protagonista. Por el momento, Microsoft no especificó si el DLC estaría disponible por separado. Sin embargo, considerando que estamos hablando de una skin, es probable que sea una exclusiva de este mando.

Recuerda, el control de Xbox y la funda del Series X inspiradas en DOOM: The Dark Ages ya está disponible por medio de la Microsoft Store, con el Xbox Elite Series 2 disponible hasta el 25 de abril. En temas relacionados, gobierno de México culpa a DOOM por famoso tiroteo en Estados Unidos. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de DOOM (2016).

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar DOOM: The Dark Ages. Los últimos dos juegos de id Software han sido impresionantes, y no puedo esperar para ver cómo es que los desarrolladores elevan aún más su ya aclamada fórmula y diseño. Este será, sin duda alguna, uno de los mejores juegos del 2025.

Vía: Xbox