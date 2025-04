Xbox ha lanzado casi 100 controles esta generación

Una de las prácticas más comunes en la industria de los videojuegos es crear ediciones especiales de consolas y controles. En la última generación no hemos visto tantos PS5 y Xbox Series X|S conmemorativos, pero la división de Microsoft se ha volado la barda en lo que se refiere a los controles de su hardware, puesto que desde su lanzamiento en el 2020, hemos visto casi 100 mandos diferentes.

Desde el lanzamiento del Xbox Series X|S, la compañía se ha encargado de crear 95 controles especiales de su consola. La mayoría de estos se han ofrecido por tiempo limitado o como parte de una colaboración especial, como fueron los mandos de Deadpool & Wolverine y Shang-Chi, y muy pocas personas tienen uno de estos accesorios en su poder.

Lo interesante, es que Xbox no ha revelado cuánto dinero les ha dejado esta táctica. Lo único que sabemos es que en el 2024, los ingresos por hardware de Xbox se estimaron en $2.9 mil millones de dólares, en donde se incluyen consolas, mandos y otros accesorios. Recordemos que desde hace varios años, la compañía ya no comparte cifras claras de las ventas de hardware, lo cual hace que identificar cuánto ha generado la compañía sea complicado.

Pese a que no todos pueden acceder a estos controles, Xbox no tiene pensado detenerse, puesto que para el lanzamiento de DOOM: The Dark Ages también veremos un control edición especial. En temas relacionados, Phil Spencer vuelve a defender a Xbox Game Pass. De igual forma, las rebajas de primavera han llegado a la Microsoft Store.

Vía: 3DJuegos