Xbox aumenta el precio de sus consolas y juegos

El aumento de precio a los juegos y consolas ha sido una controversial tendencia a lo largo de esta generación. En el caso de Xbox, el Series X|S subió de precio en el 2023, mientras que Game Pass ha registrado varios aumentos a su suscripción. Ahora, la división de Microsoft ha confirmado un incremento sustancial en su hardware y software a lo largo de todo el mundo.

Por medio de un comunicado oficial, Xbox ha confirmado que a partir del día de hoy, 1 de mayo de 2025, el Xbox Series X|S y todos sus accesorios subirán de precio. Junto a esto, sus juegos first party aumentarán a $79.99 dólares, aunque tendremos que esperar a la temporada de fin de año para ver este cambio en acción. Estos son los nuevos precios:

Xbox Series S 512 – $379.99 (antes $299.99)

Xbox Series S 1TB – $429.99 (antes $349.99)

Xbox Series X Digital – $549.99 (antes $449.99)

Xbox Series X – $599.99 (antes $499.99)

Xbox Series X 2TB Galaxy Edición Especial $729.99 (antes $599.99)

Control Inalámbrico Xbox (Core) – $64.99

Control Inalámbrico Xbox (Color) – $69.99

Control Inalámbrico Xbox – Edición Especial – $79.99

Control Inalámbrico Xbox – Edición Limitada – $89.99 (antes $79.99)

Control Inalámbrico Xbox Elite Serie 2 (Core) – $149.99 (antes $139.99)

Control Inalámbrico Xbox Elite Serie 2 (Completo) – $199.99 (antes $179.99)

Auriculares estéreo Xbox – $64.99

Auriculares inalámbricos Xbox – $119.99 (antes $109.99)

Si bien Xbox no compartió un precio oficial de sus consolas y accesorios para México y América Latina, estos cambios también afectan a nuestra región. Notablemente, esta es la primera vez que vemos un incremento de precio para el Xbox Series S desde su lanzamiento. Respecto al aumento, la compañía mencionó que se tomó esta decisión para enfrentarse a los constantes aumentos de desarrollo, así como los riesgos que encontramos en la industria hoy en día. Esto fue lo que le comentaron a IGN:

“Entendemos que estos cambios son desafiantes y se implementaron con gran consideración dadas las condiciones del mercado y el creciente costo de desarrollo. De cara al futuro, seguimos enfocándonos en ofrecer más formas de jugar a más juegos en cualquier pantalla y garantizar el valor para los jugadores de Xbox”.

Si bien Avowed, South of Midnight y DOOM: The Dark Ages aún conservarán su precio original por el momento, estos y más juegos first party aumentarán a $79.99 dólares a finales de este año. De igual forma, se espera que títulos como el nuevo Fable, Gears of War: E-Day, The Outer Worlds 2 y más entregas lleguen al mercado con el nuevo precio.

De esta forma, Xbox Game Pass luce cada vez más atractivo para muchas personas, el cual conserva su precio, al menos por el momento, pero no se descarta la posibilidad de que también aumente la suscripción en un futuro. En temas relacionados, las ofertas de primavera llegan a la Microsoft Store. De igual forma, Phil Spencer vuelve a defender Game Pass.

Nota del Autor:

Todo esto hace que Game Pass sea más atractivo para el público en general, lo cual seguramente también es una de las razones por las cuales Xbox aumentó el precio de sus consolas y juegos. Para muchos, es más llamativo pagar la suscripción, en lugar de los $80 dólares.

Vía: Xbox