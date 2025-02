Durante décadas, la Guerra de Consolas fue una forma de englobar las estrategias comerciales de Nintendo, Sony y Microsoft. Sin embargo, esta generación ha dejado esto en el pasado. No solo la Gran N se ha enfocado por completo en sus propios objetivos, sino que el PlayStation 5 ha dejado muy por detrás al Xbox Series X|S. De esta forma, Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, ha admitido que la Guerra de Consolas ha llegado a su fin.

En una reciente entrevista con XboxEra, Spencer tuvo la oportunidad de hablar sobre diversos temas relacionados con su marca. Notablemente, el director señaló que la intención de Xbox ya no es competir contra Sony y tratar de “robarse” a los usuarios de PlayStation 5, sino que simplemente desea que el trabajo de los Xbox Game Studios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me encantaría ganar todo el dinero por todos los juegos que lanzamos, ¿no? Obviamente, ganamos más en nuestra propia plataforma. Es una de las razones por las que invertir en nuestra propia plataforma es importante. Pero hay gente, ya sea que tengan sus bibliotecas en PlayStation o Nintendo, ya sea que les guste más el control, simplemente les gustan los juegos que están ahí. Ya no estoy tratando de trasladarlos a todos a Xbox”.

Si bien es cierto que desde hace años Xbox ya no ha competido directamente contra Sony y Nintendo, estas declaraciones dejan en claro que Phil Spencer, en algún punto, intentó ganar la Guerra de Consolas, pero eso ha quedado en el pasado. Actualmente, la división de Microsoft ya no está enfocada en vender consolas, sino que ahora quieren llevar sus juegos a la mayor cantidad de usuarios posibles, y eso implica publicar cosas como Indiana Jones and the Great Circle en PS5 y Grounded en Switch.

Por el momento, los planes de Xbox están claros. Si bien sus exclusivas permanecerán en el Xbox Series X|S por un tiempo, tarde o temprano estarán disponibles en el PS5 o incluso el Switch 2. En temas relacionados, Phil Spencer cambia su puesto como Jefe de Xbox. De igual forma, este ha sido el mayor de error de Xbox en la generación.

Nota del Autor:

Esto es algo que incluso ya se sabía desde finales de la generación pasada. Sin poder competir contra PlayStation, no le queda más a Xbox que admitir la derrota y enfocarse en vender sus juegos en cualquier lado posible, algo que seguramente será decepcionante para todos los fans más aguerridos de la marca.

Vía: XboxEra