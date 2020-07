WoW no cometerá los mismos errores de Battle for Azeroth en la historia de Shadowlands

Como sabrán, el día de ayer Blizzard llevó a cabo una presentación especial dedicada a revelar algunas de las novedades que ofrecerá Shadowlands, la siguiente gran expansión de World of Warcraft. Además de conocer información como la ventana de lanzamiento del nuevo contenido, tuvimos la oportunidad de charlar un poco con Kevin Martens, diseñador principal del juego, sobre algunos de los aspectos que los fans pueden esperar con Shadowlands.

Uno de los puntos en donde los fans de World of Warcraft siempre han estado interesados, es en la historia. Sin embargo, algunos jugadores tuvieron problemas con la forma en que Battle for Azeroth, la previa expansión de WoW, manejó su estructura narrativa. Afortunadamente, Martens nos ha comentado que este no será el caso con Shadowlands, y le entregarán a los jugadores una historia que se sienta completa, pero al mismo tiempo tendrá un par de misterios que serán resueltos en un futuro.

“La idea de responder algunas preguntas y dejar deliberadamente abiertas otras, es para que la gente espere con anticipación lo que vaya a suceder en un futuro, eso es probablemente algo que haría cualquier juego como el nuestro. Cualquier narrativa constante usa tacticas similares. Creo que es más una cuestión de que tal vez Battle for Azeroth no tuvo el flujo que creimos. Mi objetivo es crear preguntas diferentes cuando entres a cualquier contenido. Digamos que tenemos una nueva zona, esta debería tener algunas cosas interesantes que el jugador desearía aprender, y conducir a un misterio más profundo. Después de eso, puedes respondes algunas preguntas en una raid, pero la raid aún tiene un misterio guardado, pero sin llegar al grado de sentirse insatisfecho. Queremos ofrecer una respuesta satisfactoria, pero también dejar un poco de misterio”.

De esta forma, varias de las preguntas que Battle for Azeroth creó, serán resueltas con Shadowlands, y eventualmente el nuevo contenido tendrá un par de misterios que tendrán una respuesta clara en futuras actualizaciones o en la siguiente expansión. Blizzard desea que el público continúe interesado en todo lo que el mundo de World of Warcraft tiene para nostros hoy y mañana.

Vía: Atomix