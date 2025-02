Will Smith dice que Soy Leyenda 2 ya está en camino

El propio protagonista ha confirmado que la cinta sigue en desarrollo y que recientemente se reunió con Michael B. Jordan para discutir detalles sobre sus personajes en la secuela. Durante una transmisión en vivo con el streamer XQC, el actor aseguró que el guionista Akiva Goldsman está trabajando en la historia y destacó su entusiasmo por colaborar con Jordan, a quien elogió por su talento actoral.

Desde su estreno en 2007, Soy leyenda se ha mantenido como una de las películas de ciencia ficción y terror más populares, y los seguidores han esperado por años una continuación. Sin embargo, una de las principales dudas sobre la secuela es cómo traer de vuelta al personaje de Smith, ya que en el final de la versión cinematográfica, Robert Neville se sacrifica para salvar a los demás sobrevivientes.

Will Smith just confirmed to xQc that he's doing a sequel to ‘I AM LEGEND’ with Michael B. Jordan📍

“me and Michael B Jordan we sat down for about a week just went through character stuff… thats a real thing… I love to work with that dude…” pic.twitter.com/wZiKMqdY2B

— SOUND | Victor Baez (@itsavibe) February 19, 2025