WhatsApp lanza una aplicación nativa para Windows

Después de mucho tiempo de espera, al fin se ha lanzado una aplicación de WhatsApp para las computadoras con Windows, llegando para poder reemplazar el navegador web que puede resultar algo estorboso. Lo más curioso, es que también sería independiente del teléfono, por lo que no requiere que esté encendido, solo hay que contar con internet.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.

Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0

— Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022