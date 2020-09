Warner se pronuncia respecto al contagio de COVID-19 de Robert Pattinson

The Batman es una película que ha sufrido bastante debido a la pandemia del COVID-19. Tras solo tres días de haber reanudado filmaciones, nuevamente tuvieron que ser suspendidas después de que se revelará que Robert Pattinson habría contraído el coronavirus. Ahora, Warner Bros. Pictures se ha pronunciado al respecto.

Ann Sarnoff, jefa de WarnerMedia Studios, dijo lo siguiente:

“Seguimos investigando cuál es la situación. Estaremos pausando temporalmente por ahora hasta tener más información, pero tenemos todos los protocolos para hacer trazado de contacto y esperamos la producción se reanude dentro de muy poco.”

Las palabras de Sarnoff dan a entender que la situación sigue siendo un tanto confusa dentro de la producción, pues no confirma, pero tampoco niega, que Pattinson realmente tenga COVID-19. Después de todo, recordemos que la acusación vino de un miembro del equipo de producción y no lo confirmó el actor directamente. Habrá que esperar para conocer cómo procederán las cosas con The Batman.

Fuente: Deadline