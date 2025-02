Warner cierra tres de sus estudios de videojuegos

No es sorpresa saber que a Warner le ha ido muy mal estos últimos años si hablamos de sus lanzamientos de videojuegos, eso se ha visto con títulos como Gotham Knights, Harry Potter: Quidditch Champions y sobre todo, el desastre que supuso el nada querido Suicide Squad: Kill The Justice League. Con esto en mente, era obvio que querrían recuperar parte del dinero invertido, y como parte de un nuevo plan, se han dado noticias un tanto agridulces si hablamos de los empleados.

Primero que nada, se ha confirmado la cancelación del esperado juego Wonder Woman y el cierre de Monolith Productions, estudio con más de 30 años de trayectoria. Además, también anunció el cierre de WB San Diego y Player First Games, siendo los últimos los responsables de MultiVersus.

Monolith Productions, conocido por títulos como F.E.A.R., Blood, Condemned y la saga Middle-earth, era el estudio detrás de Wonder Woman, anunciado en 2021 durante The Game Awards. Sin embargo, el desarrollo del proyecto estuvo plagado de dificultades y constantes reinicios. Según Bloomberg, Warner Bros. invirtió más de 100 millones de dólares en el juego, pero los avances fueron mínimos.

BREAKING: Warner Bros. Games is shutting down Monolith Productions, Player First Games, and WB San Diego, sources tell Bloomberg News. Warner Bros. is also canceling the Wonder Woman game.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-02-25T18:57:33.283Z