Versión física de Metroid Prime tendría portada alternativa

Hace algunas semanas se celebró un nuevo Nintendo Direct, mismo en el que fuimos testigos de tráilers interesantes como el de jugabilidad de Zelda: Tears of The Kingdom. Por su parte, llamó la atención el lanzamiento de Metroid Prime Remastered, juego que recibirá su edición física dentro de algunos días más, aunque en ciertas zonas ya se está distribuyendo.

Mediante las redes sociales, se ha revelado algo peculiar en relación a esta edición, dado que contiene una parte reversible que nos revela las estrellas , logo del título y ni más ni menos que la portada de Japón. Esto se dio a conocer mediante la plataforma de Twitter, ya que el usuario dueño de la cuenta ya ha podido obtener su copia japonesa.

Metroid Prime Remastered physical release features the Japanese cover as reversible box art https://t.co/DziCgZxvCC photos posted by u/LegoFan12345 pic.twitter.com/qrFMFTyTYm

— Nintendeal (@Nintendeal) February 18, 2023