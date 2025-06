Veríamos más de Hollow Knight: Silksong esta semana

Han pasado seis años desde la revelación de Hollow Knight: Silksong, y desde entonces los fans han esperado pacientemente por el lanzamiento de esta secuela. Aunque muchos ya han perdido toda esperanza en esta entrega, otros más no pueden esperar para su llegada. Ahora, nueva información apunta a que esta misma semana tendremos más información sobre este juego.

Inesperadamente, la base de datos de Hollow Knight: Silksong en Steam fue actualizada en la noche del día de ayer, algo que no había sucedido en 15 meses. Ahora, esto no significa mucho por sí solo, pero considerando que esta semana se llevará a cabo el Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, un nuevo State of Play y, por si fuera poco, llega el Switch 2, todo apunta que tendremos más información sobre secuela en estos días.

Hollow Knight: Silksong received updates to its packages tonight on SteamDB (one apparently receiving an update for the first time in 15 months) https://t.co/DJz9ebnffghttps://t.co/THPp2luYgp pic.twitter.com/9RvHY290ez — Wario64 (@Wario64) June 3, 2025

Esto ha llevado a más de una persona a creer que Hollow Knight: Silksong llegará a nuestras manos el 5 de junio, mismo día en que sale a la venta el Switch 2, algo que es poco probable. Otros más han señalado que el juego formará parte de uno de los eventos de esta semana, e incluso podría recibir una fecha de lanzamiento, algo que suena posible.

Por el momento, Team Cherry se ha mantenido en silencio, y esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que cada vez que el juego recibe una actualización en su base de datos, las expectativas aumentan, y al final del día nada sucede. En temas relacionados, ya sabemos dónde podremos jugar Silksong. De igual forma, este título sí tendrá una versión física.

Nota del Autor:

Hollow Knight: Silksong está en camino, de eso no hay duda, la cuestión es: ¿cuándo sucederá esto? Lamentablemente, no hay una respuesta. Lo mejor es simplemente no tener expectativas de ver el juego esta semana, y si la secuela aparece en un evento, la sorpresa será genuina.

Vía: Eurogamer