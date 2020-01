¿Veremos a Sir Patrick Stewart una vez más como el Profesor X en el MCU?

Disney por fin tiene en su poder la propiedad de los X-Men y sólo es cuestión de tiempo para ver a los mutantes pelear junto a los Avengers en el MCU. Aunque es muy temprano para conocer a los actores que le pueden dar vida a Wolverine, Cyclops y a muchos más, Sir Patrick Stewart ha estado en pláticas con Kevin Feige sobre el futuro del Profesor X.

En una reciente entrevista con Digital Spy, Stewart confesó que ha estado en pláticas con Kevin Feige para discutir el futuro de su personaje.

“Me reuní con Kevin Feige hace un par de meses y mantuvimos conversaciones muy largas. Han habido movimientos y sugerencias, que incluyen a Charles Xavier”.

Aunque esto suena bastante prometedor, hay un par de factores que podrían destruir el sueño de ver a los actores de las películas de Fox en el universo de Disney. Principalmente, el plan de cinco años de Feige no tiene contemplado introducir a los X-Men en el MCU en el futuro cercano. Sin embargo, como sucedió con la película de Inhumans, The New Mutants y la tercera cinta de Spider-Man, los planes pueden cambiar sin previo aviso.

Sin embargo, aquí la cuestión es: ¿Sir Patrick Stewart volverá a interpretar a Charles Xavier? Bueno, de acuerdo con el actor, es poco probable. Su aparición en Logan sirvió como un final apropiado para su encarnación del personaje.

“Aquí está el problema … Si no hubiéramos hecho Logan, entonces sí, probablemente estaría listo para subirme a esa silla de ruedas una vez más y ser Charles Xavier. Pero Logan cambió todo eso”.

Hablando del MCU, The New Mutants formará parte del MCU. De igual forma, Captain Marvel 2 ya está en producción.

Vía: Digital Spy