Varios libros del Dr. Seuss serán descontinuados por supuesto material ofensivo

Dr. Seuss Enterprises acaba de anunciar que estarán dejando de publicar seis libros del Dr. Seuss debido a una interpretación “hiriente y equívoca” de gente asiática y afrodescendiente. ¿Exactamente cuáles son estos libros? Aquí te lo platicamos.

Los materiales en cuestión son los siguientes:

– And to Think That I Saw It on Mulberry Street

– If I Ran the Zoo

– McElligot’s Pool

– On Beyond Zebra!

– Scrambled Eggs Super!

– The Cat’s Quizzer

Mediante una declaración, la compañía aclaró lo siguiente:

“Dr. Seuss Enterprises, trabajando con un panel de expertos, incluyendo maestros, revisó nuestro catálogo de títulos y tomó la decisión el año pasado de publicar y licenciar seis libros. Estos libros incluyen una interpretación de la gente que está hiriente y equívoca.”

Dr. Seuss Enterprises cierra el comunicado diciendo que “su misión es apoyar a todos los niños y familias con el mensaje de esperanza, inspiración, inclusión y amistad.”

