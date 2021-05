V-Jump compartirá un espectacular póster de Goku esta misma semana

Uno de los anuncios que se dieron previo al Día de Goku, fue la creación de un sitio web en donde nueva información de Dragon Ball sería compartida al público. Ahora, el día de hoy se anunció que en la próxima edición de la revista V-Jump se compartirá un increíble póster de nuestro saiyajin favorito.

De acuerdo con el sitio oficial de Dragon Ball, en la siguiente edición de la revista V-Jump, la cual se publicará el próximo 21 de mayo, estará incluido un póster de Dragon Ball, el cual estará cubierto por completo por diversos Goku. Desde el niño que nos cautivó hace un par de décadas, pasando por el adulto que se convirtió en Super Saiyajin, hasta el guerrero que alcanzó el poder del Ultra Instinto.

'Goku' Special Collage Poster will be available with this month's V Jump!

V Jump releases on May 21.#DragonBall pic.twitter.com/mvvdAnXJDn

