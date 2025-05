Usuarios anuncian cobros ocultos de Totalplay

Parece que la compañía de Totalplay no para de armar polémicas en México, dado que hace semanas se dio la noticia de que van a estar cobrando dinero extra para quienes presuntamente usen más GB de los contratados, a eso se agrega que su internet simétrico no ha terminado de convencer a la gente. Y ahora después de haberse terminado todo el ruido, clientes suben a los titulares de nueva cuenta a la empresa de Grupo Salinas, y no son noticias realmente positivas.

El proveedor enfrenta una nueva oleada de críticas por parte de sus usuarios, quienes han reportado aumentos en sus tarifas y cargos adicionales no autorizados, a pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había advertido a la compañía que no podía modificar los contratos vigentes sin consentimiento. Las quejas han inundado redes sociales, especialmente X , donde los afectados exigen la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los usuarios, Totalplay habría cambiado unilateralmente sus planes de servicio, generando incrementos en el cobro mensual sin aviso previo. Además, varias personas que han intentado cancelar reportan una tarifa de penalización que ronda los $1,350 pesos, lo cual ha sido considerado excesivo por muchos. La molestia crece entre los consumidores, quienes consideran injusto el manejo del servicio y exigen medidas más firmes por parte de Profeco.

La empresa ha señalado que las modificaciones fueron notificadas previamente a través de canales digitales, y que los cambios buscan mejorar la experiencia del cliente con tecnología más actualizada. También se escuda en las condiciones de su contrato, que establece un plazo forzoso de 18 meses, así como penalizaciones en caso de terminación anticipada o devolución incompleta del equipo.

No obstante, Profeco ha recordado que las penalizaciones por cancelación no deben superar el 20% del monto pendiente por pagar, lo que pone en duda la legalidad de los cobros aplicados. Aunque Totalplay asegura que reinstalará el plan original a quienes no acepten los ajustes, la situación ha encendido las alarmas entre usuarios y defensores de los derechos del consumidor, en espera de una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

Nota del autor: Cada vez más van a peor los de esta empresa. Sino le cumplen al usuario es muy posible que muchos se muden con la competencia en cuestión de pocos meses.