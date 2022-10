Usuario crea carteles con el elenco para la posible serie de Zelda

En estos últimos años las adaptaciones cinematográficas de videojuegos son algo ya recurrente, los ejemplos más claros e inmediatos son la próxima serie de The Last of Us, la cinta de Super Mario y las dos filmaciones de Sonic. Y si bien, algunos fans están satisfechos, otros se siguen manteniendo con la idea de querer algo relacionado a Zelda.

Mediante las redes sociales han empezado a circular algunos pósters de cómo se vería una serie de la saga de Nintendo para Netflix, misma que por ahora no ha confirmado ningún tipo de trabajo de esta índole. El creador de estos pone a Tom Holland como Link, Emma Watson como Zelda, Idris Elba como Ganon, entre otros actores que representan a personajes icónicos. El creador de esto es el usuario Dan Leveille.

Aquí los pósters:

Por ahora Nintendo está bastante ocupado con el desarrollo de Tears of The Kingdom, por lo que es posible tener descartada la idea de producir un show de televisión relacionado a Zelda. Por su parte, también están trabajando en la película de Mario, y tal vez esta sea la pista que tentaría las aguas para lanzar otro proyecto relacionado a sus marcas.

Recuerda que el próximo Zelda se lanza en Mayo de 2023.

Vía: Gamingbible