El día de hoy por la mañana, surgió un reporte de que Sony estaba teniendo dificultades definiendo el precio del PlayStation 5. Aunque Sony anteriormente declaró que estaban esperando ver el precio de la nueva consola de Microsoft para ajustar el del PS5, detalles adicionales sobre la escasez de partes también es parte del problema. Uno de dichas partes es un costoso sistema de enfriamiento. Muchas compañías no suelen invertir mucho dinero en este apartado, pero el reporte de Bloomberg Tech indica que la tecnológica japonesa optó por un sistema de enfriamiento más costoso.

La gran mayoría de los problemas con las consolas se relacionan con los pobres sistemas de enfriamiento que traen dentro. Tanto el infame “Aro Rojo de la Muerte” del Xbox 360 como la “Luz Amarilla de la Muerte del PS3” podrían atribuirse al sobrecalentamiento de las máquinas. Esta generación no ha sufrido tanto por ese lado, sin embargo los usuarios reportan que los ventiladores de sus consolas hacen muchísimo ruido con algunos de los títulos más demandantes gráficamente.

El reporte de Bloomberg no entra en detalles, sin embargo sí menciona lo siguiente:

“Sony optó por gastar más para asegurarse de que la disipación del calor de los poderosos componentes dentro de la consola no fuera un problema.”

Sin embargo, vale la pena notar que esto no es una unidad más costosa, es un componente por aparte en el que Sony está gastando mucho más, donde muchos otros fabricantes prefieren no hacerlo. Como tal se espera que ésta sea una mejora significante, y no un simple cambio de partes. Debido a lo potente que serán las siguientes consolas, indudablemente el calor que irradiaran será mucho mayor que el de la actual generación. Sony también ha sido bastante claro en que están escuchando a sus consumidores sobre lo fuerte que llegan a sonar los ventiladores del PS4 en ciertos títulos.

