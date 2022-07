Una vez más, PewDiePie está en problemas

Aunque PewDiePie es uno de los creadores de contenido más grande en todo YouTube, esto no lo exenta de protagonizar un par de controversias al año. De esta forma, el YouTuber actualmente se encuentra bajo la mirada del público, esto después de que se burló sobre el lenguaje de señas.

Durante un video en donde reaccionaba a videos de TikTok, PewDiePie se encontró una historia a cargo de scarlet_may.1. Sin embargo, el YouTuber paró el video pocos segundos después de empezar a verlo, para burlarse sobre las grandes uñas que scarlet_may.1, mencionando:

“No. No voy a escuchar esto. Ella tiene tus uñas locas, Maya”.

Not Pewdiepie making fun of a deaf woman??? pic.twitter.com/sugizTcosx

Después de darse a conocer este caso, scarlet_may.1 emitió el siguiente comunicado:

“Siento que fue muy raro, muy innecesario, pero al mismo tiempo, no me sorprende. Estoy acostumbrada a eso. Ha sido un gran problema en la comunidad sorda. He estado tratando de normalizar y decir que usar las uñas mientras se habla es normal. Está bien

Si cualquier otra persona oyente estuviera contando esta historia, pero tuviera las uñas largas y no necesita hacer señas para expresar su punto de vista, habría escuchado la historia completa y tal vez incluso se habría reído, pero como tengo que señal para comunicarse, y tengo las uñas largas, detuvo el video después de dos segundos

Si cometiste un error, admite el error. No solo puedes burlarte de las personas sordas que han estado luchando durante años con personas como tú, y sigues con tu día como si nada hubiera pasado”.