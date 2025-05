Una secuela de Lilo & Stitch estaría en camino

El remake live action de Lilo & Stitch llegará a los cines esta semana. Si bien el fracaso de Snow White podría indicar que el nuevo proyecto tendrá un destino similar, parece que este no será el caso. No solo se espera que la cinta protagonizada por el Experimento 626 sea un éxito en taquilla, sino que Disney ya estaría en conversaciones para darle forma a una secuela.

De acuerdo con The Wall Street Journal, se espera que el remake live action de Lilo & Stitch logre generar hasta $250 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana a nivel mundial. Para poner en contexto este número, el proyecto tuvo un presupuesto de $100 millones de dólares, por lo que le generaría dinero a Disney inmediatamente.

Junto a esto, el reporte ha señalado que Disney ya estaría haciendo todo lo posible para darle luz verde a una secuela. Recordemos que la cinta animada de Lilo & Stitch tuvo una secuela que llegó directamente a DVD, así como una serie animada. De esta forma, la compañía podría tomar estos elementos y expandirlos en la pantalla grande, o incluso entregarnos algo completamente original.

Ahora, es importante mencionar que Disney no ha mencionado algo respecto a una secuela de Lilo & Stitch. Sin embargo, si este remake live action logra tener el éxito deseado, es muy probable que la compañía del ratón considere expandir este universo en el futuro cercano, aunque no hay que olvidar que siempre existe la posibilidad de que la cinta no tenga el desempeño comercial esperado.

Solo nos queda esperar para ver qué tal le irá a la película. Te recordamos que Lilo & Stitch llega a los cines el día de hoy, 22 de mayo. En temas relacionados, estas son las reseñas de esta cinta. De igual forma, esta es la palomera del largometraje en Cinépolis.

Vía: The Wall Street Journal