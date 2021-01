Una inmensa estructura basada en The Lord of The Rings entra a los récord Guinness

Un nuevo récord mundial de Guinness ha sido establecido, y es uno que los fans de The Lord of the Rings no deben de perderse. El pasado 10 de enero, la organización Guinness reveló que en un museo de China se encuentra el diorama de ladrillos de plástico entrelazados más grande de la historia.

Esta instalación se ubica en el museo infantil Smaerd Land en Shenzhen, Guangdong, China. Fue aquí en donde 50 diseñadores pasaron sus últimos tres años y medio armando un campo de batalla inspirado en la obra de J.R.R. Tolkien, en donde sutilizaron más de 150 millones piezas. Puedes checar un video que nos da un recorrido por este mini mundo a continuación:

Guinness reconoce a cualquier persona que logre realizar un acto impresionante, o crear algo que parece imposible. De esta forma, este campo de batalla se merece el reconocimiento de la organización. Desde dragones, pasando por gigantes ciudades, hasta campos de batalla inmensos. Aunque esta obra no está basada específicamente en algo escrito por Tolkien, si tiene toda la esencia de una batalla épica.

En temas relacionados, te recordamos que The Lord of the Rings: Gollum se ha retrasado.

Vía: Nerdist