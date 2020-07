Un reboot de LOST podría estar en camino

LOST es considera una de las series más populares de este siglo y hasta el día de hoy es recordada por sus personajes, narrativa no lineal llena de misterios y por un final que dejo a una comunidad dividida. Ahora, nuevos rumores aseguran que la serie originalmente creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof tendrá un reboot.

De acuerdo con We Got This Covered, actualmente hay discusiones para realizar un reboot de LOST, auqnque por el momento no hay algo definitivo. En dado caso de que el proyecto reciba la luz verde, sería con un tono dirigido a audiencias más maduras y en una cadena de streaming, lo cual le daría más libertad a los creadores en comparación con la serie original.

Por el momento no es seguro que Abrams y Lindelof estén involucrados en el proyecto. En 2017 Lindelof comentó que no le gustaría participar en un reboot de LOST, aunque tampoco se opone a la idea de que otro equipo creativo tome las riendas. Esto fue lo que comentó para TV Line en su momento:

“Una nueva encarnación de LOST sería emocionante. Pero no tendría ninguna asociación con la producción. Siento que trabajamos tan duro para finalizar nuestra historia que volver y decir “bueno, ese no fue el verdadero final” sería sumamente frustrante”.

En los últimos años hemos escuchado varios rumores que apuntan a un reboot de LOST. Por el momento se desconoce si esta idea logrará materializarse, lo cual parece ser una tarea monumental. Solo nos queda esperar y ver si Netflix o HBO deciden hacer realidad este proyecto.

Vía: We Got This Covered