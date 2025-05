Un nuevo State of Play estaría en camino

Estamos a solo unos días de junio. Usualmente, este mes se llevan a cabo grandes presentaciones en la industria de los videojuegos. Sin embargo, desde la muerte de E3 y la pandemia, este ya no ha sido el caso. Claro, aún tenemos el Summer Game Fest, pero la presencia de algunas compañías ha disminuido durante este periodo. De esta forma, muchos se preguntan si PlayStation tiene planes para llevar a cabo un evento especial en las próximas semanas, y por fin tenemos una respuesta.

Aunque por el momento no hay información oficial, Jeff Grubb, famoso insider de la industria, ha señalado que sí veremos un evento de PlayStation en algún punto del verano de este año. Sin embargo, no esperen un PlayStation Showcase a gran escala, sino que un State of Play sería la opción predilecta de la compañía en esta ocasión, algo que puede decepcionar a más de uno.

Los PlayStation Showcase son eventos grandes, en donde la compañía se enfoca en su oferta first party y en exclusivas para su consola. Los State of Play, por su parte, son presentaciones pequeñas o medianas, en donde los third party toman el escenario principal, y los anuncios importantes son algo escasos.

Hasta el momento, el Summer Game Fest y el Xbox Games Showcase son los únicos eventos confirmados para este verano. Considerando que Nintendo lanzará una nueva consola en solo dos semanas, es muy probable que la Gran N no lleve a cabo uno de sus ya clásicos Nintendo Direct. A la par, compañías como Square Enix, Capcom, Ubisoft y EA, quienes usualmente celebran este periodo con una presentación, tampoco han anunciado sus planes para este año.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con PlayStation durante este verano, pero parece que un State of Play puede suceder en solo unas semanas. En temas relacionados, el programa de PlayStation Stars llega a su fin. De igual forma, Senua’s Saga Hellblade 2 llegará al PS5.

Nota del Autor:

La realidad es que la comunicación hoy en día ya no se tiene que esperar a un evento en el verano, en donde las compañías compiten por la atención del público, y hoy en día un tráiler o comunicado es igual de efectivo. Sin embargo, es lamentable que tras la muerte del E3, las compañías se han ido alejando, poco a poco, del verano como un punto focal para distribuir información.

Vía: VGC