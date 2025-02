Un nuevo juego de Tony Hawk ya estaría en camino

Las franquicias de Activision en este momento se resumen solamente a Call of Duty y Candy Crush, las cuales le dan mucho dinero a la empresa, dejando de lado en el camino a otras como Crash Bandicoot, Spyro The Dragon, Skylanders, entre otras que no les aportan lo que sus expectativas desean. Una de esas franquicias es Tony Hawk Pro Skater, la cual tuvo un remaster hace un par de años, y parece que está a nada de querer otra oportunidad con los fans.

Se dice que un nuevo remaster estaría en camino, según reveló el patinador profesional Tyshawn Jones durante una entrevista en Power 105.1 FM de Nueva York. Aunque no dio detalles específicos, mencionó que el juego ya fue remasterizado y que su lanzamiento se espera en un futuro cercano. Por lo que los fans deben estar contentos con la noticia en cuestión. Los rumores sobre el regreso de la franquicia han circulado desde hace meses. En septiembre, el propio Hawk confirmó que estaba en conversaciones con Activision sobre el futuro de la saga, aunque sin dar información concreta. Más tarde, aclaró en redes sociales que no podía revelar más detalles, pero aseguró que la serie continuará. Como ya dijimos, el último título lanzado fue Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en 2020, desarrollado por Vicarious Visions, estudio que posteriormente fue absorbido por Blizzard Entertainment y renombrado como Blizzard Albany en 2022. En su momento, hubo rumores sobre un posible remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, aunque nunca se materializó. Las declaraciones de Jones sugieren que este nuevo remaster podría tratarse precisamente de esa esperada colección. Sin confirmación oficial, los fanáticos de la saga deberán esperar para conocer si Activision finalmente traerá de vuelta otro clásico del skateboarding. Además, en estos momentos no tienen muchos juegos confirmados más lo que ya supone de manera anual con la siguiente entrega de su shooter estrella. Vía: IG