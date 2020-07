Un nuevo juego de Resident Evil ya está en desarrollo gracias a los fans

A pesar de que la serie de Resident Evil ha dejado en el pasado el estilo de juego clásico con cámara fija, un grupo de fans planean traer de vuelta la estética que caracterizó a las primeras tres entregas, y todo gracias a un proyecto conocido como Resident Evil: During the Storm.

During the Storm es un título desarrollado por fans que toma como base Resident Evil 2, para crear un nuevo juego con una historia única, un protagonista que ya existía en la continuidad de este mundo, y diferentes mecánicas que no se han implementado en la serie hasta el momento.

En el juego tomaremos el control de Kevin, personaje que conocimos en la sub-serie Outbreak, y nos embarcaremos en los hechos de los primeros días tras el brote en Racoon City. En nuestra aventura tendremos que administrar recursos y ayudar a los sobrevivientes para evitar que más vidas se pierdan.

Lo más interesante de esto, es que en During the Storm tendremos que lidiar con la presión de completar el juego antes de que un tiempo establecido se acabe. De igual forma, ciertos eventos ocurrirán dependiendo de la hora.

Si estás interesado en este proyecto, te dará gusto saber que Resident Evil: During the Storm llegará a PC en algún punto de otoño de este año. En temas relacionados, un insider ha revelado la posible ventana de lanzamiento para Resident Evil Village. De igual forma, se ha revelado que el 80% de las ganancias de Capcom son de juegos digitales.

Vía: Residence of Evil