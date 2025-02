El manga de My Hero Academia llegó a su fin el año pasado. Sin embargo, Kōhei Horikoshi, el autor, ha aprovechado cada oportunidad para mostrarnos un poco más sobre este mundo. De esta forma, se ha revelado que un nuevo capítulo del manga estará disponible el próximo mes de mayo.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que un nuevo capítulo de My Hero Academia formará parte de My Hero Academia Final Fan Book Ultra Age, el cual estará disponible el próximo 2 de mayo de 2025. Además de darnos la oportunidad de ver a Deku y a sus compañeros una vez más, este libro incluirá una serie de detalles e información que está enfocada en celebrar el décimo aniversario de esta obra.

Junto a esto, My Hero Academia Final Fan Book Ultra Age incluirá entrevistas con editores, una sección de preguntas y respuestas, y una plática en la que Horikoshi profundiza sobre el manga. Además del final de la serialización de My Hero Academia, la serie está celebrando el hito de 100 millones de copias de manga en circulación al hacer que los primeros 5 volúmenes estén disponibles de forma gratuita en color en Japón. My Hero Academia también recibirá un libro de colección de ilustraciones oficial el 4 de junio de 2025.

Recordemos que tras el final del manga, Horikoshi agregó un capítulo extra al último tomo del manga. De esta forma, no se descarta que veamos a Deku y compañía una vez más tras la publicación de My Hero Academia Final Fan Book Ultra Age. Recuerda, el capítulo extra del manga estará disponible el 2 de mayo de 2025 en Japón, y tendremos que esperar un poco más para que llegue a nuestra región. En temas relacionados, esta es la fecha para el final de este anime. De igual forma, el autor comparte nueva ilustración.

Nota del Autor:

Como fan de la serie, no puedo esperar para ver qué sucederá en este capítulo extra. Sin embargo, considerando su fecha de estreno, no creo que vaya a ser algo especial. Es muy probable que nos muestra a Deku y compañía aún en sus años de estudiante, aunque algo como profesionales, o incluso su relación con Uraraka sería mejor.

Vía: Anime Corner