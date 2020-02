Un fan ha creado su propio Nintendo Direct usando Super Mario Maker 2

Han pasado demasiados meses sin un Nintendo Direct. Aunque el pasado Animal Crossing Direct calmó un poco al los fans de la Gran N, aún es necesario una presentación enfocada a las mayores novedades de esta compañía para el futuro cercano. Y si Nintendo no lo realiza, entonces los fans tendrán que hacer su propio Nintendo Direct.

El usuario BeardBear ha tomado el asunto en sus propias manos y, usando Super Mario Maker 2, ha creado un Nintendo Direct que sin duda sorprenderá a más de uno con sus anuncios.

La presentación cuenta con la participación del mismísimo Bowser y revela la fecha de lanzamiento de Breath of the Wild 2. Incluso incluye el ya icónico “one more thing…” en donde se anuncia algo que nunca nadie pudo prever.

Como siempre, esto sólo es un proyecto de un fan y no debe considerarse como realidad. No, Breath of the Wild 2 no llegará hasta 2029, y Super Mario Galaxy 3 no está en desarrollo para móviles. Hablando de Nintendo, la compañía recreó la isla de Animal Crossing: New Horizons para PAX East. De igual forma, la compañía le entregó un nuevo Game Boy a una abuela de 95 años.

Vía: BeardBear