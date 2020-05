Un fan creó una impresionante Peach de origami en honor al nuevo Paper Mario

Paper Mario; The Origami King fue sorpresivamente anunciado el día de ayer, y un fan de esta serie no han perdido el tiempo, y ha creado un figura de origami prácticamente similar a la de Peach que vimos durante el tráiler de revelación de este juego.

El usuario GandaKris probablemente pasó todo el día de ayer creando una figura de origami de Peach, afortunadamente, su arduo trabajo ha rendido frutos. Su creación luce tan perfecta, que la podríamos confundir con una plantilla oficial de Play Nintendo!

The Princess is here ?

New #NintenDIY to keep ya busy during quarantine till July 17

⭐️https://t.co/YBM96iCidM

.

.#PaperMario #PaperMarioTheOrigamiKing #PaperMarioOrigamiKing #nintendo #NintendoSwitch @Nintendo @Nintendo @NintendoNews @IGN @Kotaku @nintendolife pic.twitter.com/nwDLv9ngzX

— GandaKris (@MissGandaKris) May 15, 2020