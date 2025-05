Prince of Persia: The Sands of Time Remake fue originalmente anunciado en el 2020. Desde entonces, solo hemos escuchado malas noticias sobre este proyecto, con retraso tras retraso. Ahora, muchos pensaban que esta entrega por fin estaría disponible a finales de este año. Sin embargo, Ubisoft ha confirmado que este no será el caso, y ahora llegará en algún punto del primer trimestre del 2026.

Por medio de su más reciente reporte financiero, Ubisoft ha confirmado que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ya no llegará entre octubre y diciembre del 2025, como estaba planeado. En su lugar, la entrega llegará a nuestras manos antes de que el año fiscal actual termine, es decir, entre enero y marzo del 2026. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Tras una revisión exhaustiva de los lanzamientos entre octubre y diciembre, el Grupo decidió otorgar tiempo de desarrollo adicional a algunas de sus producciones más importantes con el fin de crear las mejores condiciones para el éxito… Esta decisión ya ha sido beneficiosa para la calidad de Assassin’s Creed Shadows”.

Lamentablemente, por el momento no hay información precisa sobre el lanzamiento de este remake. De igual forma, Ubisoft ha eliminado todo rastro relacionado con las plataformas en las que esta entrega estará disponible. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar varios meses en suceder.

Te recordamos que Prince of Persia: The Sands of Time Remake estará disponible entre enero y marzo del 2026, aunque nada descarta la posibilidad de que esto cambie en un futuro. En temas relacionados, esto es lo que ha vendido Prince of Persia: The Lost Crown. De igual forma, Ubisoft habla sobre la disolución del equipo que hizo este juego.

Nota del Autor:

Para este punto, la idea de Prince of Persia: The Sands of Time Remake suena más como un sueño que algo tangible. Han pasado cinco años desde su anuncio oficial, sin contar el tiempo que estuvo en desarrollo sin que el público en general tuviera una idea. Si este remake eventualmente llega a nuestras manos, será como una promesa que nadie creía posible.

Vía: VGC