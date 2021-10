Originalmente, Rainbow Six: Extraction iba a llegar al mercado el pasado 16 de septiembre. Sin embargo, el juego fue retrasado hasta algún punto de enero de 2022. Aunque por el momento no hay una confirmación oficial, parece que la fecha exacta fue filtrada por Ubisoft.

Recientemente, el sitio oficial de Rainbow Six: Extraction señaló que este juego estaría disponible el próximo 20 de enero de 2022. Sin embargo, en estos momentos esta información ya no está disponible, y solo menciona una venta del primer mes del próximo año.

Esto bien podría significar que la fecha del 20 de enero fue un error, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que Ubisoft adelantó su anuncio por error. Por el momento la compañía francesa no ha realizado un comentario al respecto. Actualmente se desconoce cuándo es que esta información será compartida de forma oficial, aunque seguramente no será dentro de mucho.

Rainbow Six: Extraction llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en enero de 2022. En temas relacionados, Elden Ring también se ha retrasado. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Far Cry 6.

Nota del Editor:

Rainbow Six: Extraction no es uno de los juegos más esperados del siguiente año. Sin embargo, considerando que Elden Ring se ha retrasado, enero es el mes perfecto que el público le preste atención a esta entrega. Esperemos que Ubisoft no espere hasta The Game Awards para confirmar la fecha de lanzamiento.

Vía: VGC