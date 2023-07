Ubisoft está cerrando cuentas y podrías perder tus juegos

Según un usuario en Twitter, recibieron un correo electrónico de Ubisoft advirtiendo que si no hacían clic en un enlace en dicho correo electrónico para detener la suspensión de la cuenta, la cuenta, incluidos todos los juegos comprados, serían inaccesibles después de cierto período.

En respuesta, el soporte de Ubisoft en Twitter escribió:

Cuando se les preguntó anteriormente sobre este problema, Ubisoft afirmó que, debido a las regulaciones de GDPR, la empresa está obligada a “cerrar cuentas inactivas para cumplir con la legislación local de protección de datos”,

“Esto solo sucede si tenemos fuertes razones para creer que la cuenta en cuestión permanecerá sin usar”, dice un mensaje en el sitio web de Ubisoft. Ubisoft también afirma que no eliminará cuentas con compras asociadas a ellas durante cuatro años, aunque el correo electrónico enviado al usuario parece contradecir eso.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.

You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93

— AntiDRM🔴 (@PC_enjoyer) July 19, 2023