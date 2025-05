Ubisoft actualiza Splinter Cell Blacklist después de muchos años

En estos momentos la empresa Ubisoft no está pasando por sus mejores momentos, a pesar de que Assassin’s Creed Shadows no le haya ido tan mal, y eso se debe a que deben seguir generando buenas ganancias con lo que tienen preparado para el futuro próximo. Sin embargo, hay una saga que la gente no ha dejado ir, esa es Splinter Cell, la cual parece contar con un regreso en forma de actualización para computadora.

La empresa sorprendió a los fans al actualizar esta semana Splinter Cell: Blacklist (2013) en Steam con un conjunto de logros completamente nuevo. La compañía confirmó la noticia a través de un breve comunicado donde afirma que los logros ahora están disponibles oficialmente en la plataforma de Valve, lo que marca un inusual pero bien recibido reconocimiento a la veterana entrega de la franquicia de sigilo y acción. Según Ubisoft, los logros estarán disponibles de manera retroactiva para los jugadores que ya hayan desbloqueado estos mismos objetivos dentro de Connect. Para que se sincronicen, basta con iniciar el juego una vez en la plataforma de Valve. De esta forma, los logros obtenidos en el pasado serán reconocidos automáticamente sin necesidad de repetir las misiones. Así que muchos pueden hacer la transferencia sin problema. No obstante, la compañía ha decidido excluir los 19 logros en línea que estaban presentes en consolas, con el objetivo de asegurar que los jugadores puedan alcanzar el 100% de progreso en Steam sin depender de modos multijugador que podrían estar inactivos o con pocos usuarios. Por su parte, Splinter Cell Remake, basado en el primer título de la saga, sigue sin una fecha de lanzamiento oficial, y este movimiento ha reavivado el interés por la serie. Ubisoft Toronto continúa desarrollando el juego desde cero utilizando el motor gráfico Snowdrop, con la promesa de mantener el espíritu del clásico mientras moderniza su apartado técnico. Es posible que sepamos más el próximo verano. Vía: IGN Nota del autor: Quizá aún falte mucho tiempo para que llegue el remake, pero este podría ser el primer paso para que lo muestren en algún evento.