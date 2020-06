Twitch lanza advertencias por derechos de autor a varios streamers

La popular plataforma de streaming, Twitch, se encuentra en serios problemas ya que múltiples de sus usuarios han recibido advertencias por derechos de autor debido a una gran oleada de reclamos por parte de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) el día de ayer. De acuerdo con la organización, la razón por las advertencias se debió al uso indebido de música con derechos de autor en videos viejos.

Una gran variedad de creadores ha revelado que los propietarios originales de los derechos de la música están eliminando clips entre 2017 y 2019. Pero eso no es todo, puesto que también se están emitiendo algunas advertencias que amenazan con bannear de forma permanente los canales de streaming si se reciben múltiples advertencias.

Por supuesto, esto causó revuelo entro los streamers, quienes rápidamente eliminaron cualquier tipo de material que pudiera poner en riesgo en su canal. Aunque claro, Twitch no se salva de las críticas, ya que eliminar video por video manualmente es una tarea sumamente tediosa.

Ryan Morrison, abogado especializado en asuntos legales de videojuegos, lanzó un mensaje para tratar de aclarar la situación:

Twitch did not change. The law did not change. Just the law we’ve been warning you about for years is now being enforced by record labels. You can be angry, but point your anger at the right people. And PLEASE read this next tweet about “fair use” before using that term.

— Video Game Attorney (@Morrison) June 8, 2020