Tres temporadas de The Last of Us no serán suficientes

Aunque ya fue renovada para una tercera temporada en HBO, el cocreador y showrunner Craig Mazin adelantó que probablemente se necesitará una cuarta entrega para cerrar por completo la adaptación del videojuego. En una entrevista reciente, explicó que la complejidad narrativa de la historia, especialmente tras los eventos de la segunda temporada, exige más espacio para desarrollarse adecuadamente.

La segunda temporada ha seguido de cerca los sucesos de The Last of Us Part II. Donde un momento clave marca la transformación radical en la trama, que gira ahora en torno a Ellie y Abby, aunque esta última apenas ha aparecido en la temporada actual. Según Mazin, los próximos episodios darán mayor protagonismo a la chica y ampliarán las líneas narrativas desde su punto de vista.

Se explicó que debido a la intensidad emocional y estructural de la historia, es poco viable concluirla en una sola temporada más. “No hay manera de completar esta narrativa en una tercera temporada”, comentó. El showrunner también señaló que, a diferencia de la segunda temporada, la tercera podría tener más capítulos, similares en número a la primera entrega, lo cual permitiría explorar nuevas subtramas o expandir personajes.

La serie ha mantenido un equilibrio entre fidelidad al material original y adaptaciones, lo que ha generado un alto nivel de expectativa sobre el rumbo que tomará la historia. Con la tercera temporada ya en desarrollo y una posible cuarta en el horizonte, The Last of Us se perfila para ofrecer una conclusión más extensa, y eso era obvio, dado que algunos personajes y sus actores no han sido confirmados aún.

Vía: SR

Nota del autor: Era obvio que no iba a terminar ahí, dado que después de que las historias se juntan, todavía hay un epílogo que nos da el final. Así que a esperar como 4 años para ver el cierre.