Tres colecciones de juego de 2K llegarán a Nintendo Switch

Durante el Nintendo Direct Mini sorpresa de hoy, se revelado que las tan rumoreadas y filtradas BioShock The Collection, XCOM 2 Collection y Borderlands Legendary Collection llegarán a Nintendo Switch el próximo 29 de mayo, así es, el mismo día que Xenoblade Chronicles: Definite Edition estará disponible en la consola híbrida.

XCOM 2 Collection, que contiene XCOM 2, 4 paquetes de DLC y la expansión War of the Chosen. Borderlands Legendary Collection, nos ofrece el Borderlands original, su secuela, Borderlands 2 y su “pre-secuela”, Borderlands: The Pre-Sequel. 2K también está trayendo su aclamada serie BioShock a Nintendo Switch, con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition, gracias a la BioShock: The Collection, que incluye los tres juegos de BioShock en un solo paquete.

Vía: Nintendo Direct Mini