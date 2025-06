En su énfasis por expandir sus propiedades intelectuales, Warner Bros. le ha dado luz verde a un juego de estrategia en tiempo real basado en Game of Thrones. Este título, conocido como Game of Thrones: War for Westeros, nos da la oportunidad de revivir algunas de las batallas más icónicas de la serie de HBO, pero con la posibilidad de alterar la historia que ya todos conocemos. Aunque por el momento no hay mucha información, Game of Thrones: War for Westeros llegará a PC en algún punto del 2026.

Vía: Summer Game Fest