Pese a que Dragon Ball Z: Kakarot es un juego del 2020, Bandai Namco ha convertido al trabajo de CyberConnect2 en una plataforma para revivir todas las aventuras más icónicas de Goku y compañía. De esta forma, por fin tenemos fecha de lanzamiento para el siguiente DLC de esta entrega, el cual adaptará la primera mitad de Dragon Ball Daima.

Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha confirmado que Adventure Through The Demon Realm Part 1 llegará como DLC a Dragon Ball Z: Kakarot el próximo 17 de julio. Aquí los jugadores tendrán la oportunidad de explorar el Reino Demoníaco y revivir las aventuras de Dragon Ball Daima, el cual llegó a Crunchyroll y plataformas de streaming hace menos de un año.

Como su nombre lo indica, este no será el último DLC para Dragon Ball Z: Kakarot, puesto que Adventure Through The Demon Realm Part 2 estará disponible entre enero y marzo del 2026. Aquí, tendremos la oportunidad de revivir los eventos finales de Dragon Ball Daima, lo cual significa que podremos jugar como Goku Super Saiyajin Fase 4, algo que los fans han esperado por mucho tiempo.

Recuerda, Adventure Through The Demon Realm Part 1 llegará como DLC a Dragon Ball Z: Kakarot el próximo 17 de julio del 2025, seguido de la segunda parte entre enero y marzo del 2026. En temas relacionados, estos son los nuevos personajes de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, Dragon Ball Live Symphonic llegará a México.

Nota del Autor:

Es simplemente increíble la forma en la que Bandai Namco y CyberConnect2 han expandido este juego. Han pasado cinco años desde su lanzamiento, y seguimos viendo más contenido. Para este punto, todo el DLC que ha recibido esta entrega bien pudo formar parte de una secuela.

Vía: Bandai Namco