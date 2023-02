Después de años de espera, durante el IGN Fan Fest 2023 que se llevó a cabo el fin de semana, se confirmó que Lies of P, el soulslike de Pinocho, por fin tiene una ventana de lanzamiento exacta, y parece que la espera será de solo unos meses.

Durante su presentación en este evento digital, Neowiz y Round8 Studio confirmaron que Lies of P llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Game Pass día uno, en algún punto de agosto de 2023. Aunque no se dio una fecha exacta, queda claro que ya no falta mucho para disfrutar de esta entrega.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles relacionados con su historia, más allá de lo que se puede ver en el tráiler, donde parece que Gepeto será el antagonista principal. Con el E3 2023 y Summer Game Fest en los próximos meses, es probable que veamos un poco más sobre este título antes de su lanzamiento.

Recuerda, Lies of P llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Game Pass el próximo mes de agosto de 2023. En temas relacionados, conoce más sobre este título aquí. De igual forma, se revela la duración del juego.

Nota del Editor:

Lies of P luce como el soullike que muchos han estado esperando. Bloodborne fue un juego que marcó un antes y un después para muchos fans, y ver que este siguiente tiene una clara inspiración es más que suficiente para que la atención del público esté puesta en esta entrega.

Vía: IGN