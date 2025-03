La propiedad de las Tortugas Ninja sigue creciendo. Si bien en octubre del año pasado llegó Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, estamos a solo unos meses de que otro juego de esta propiedad llegue a nuestras manos. De esta forma, un nuevo tráiler ha revelado la fecha de lanzamiento exacta de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown estará disponible en PC el próximo 22 de mayo de 2025. Este es un juego de estrategia por turnos, el cual se desarrolla en un tablero, donde tenemos que tomar el control de una Tortuga con el objetivo de derrotar a todos nuestros enemigos que estén alrededor de nosotros.

Este título está a cargo de Strange Scaffold, estudio responsable por juegos como I Am Your Beast y El Paso, Elsewhere. Para muchos, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown será una gran sorpresa, y es que pese a que el título fue revelado hace ya varios meses, no ha tenido la suficiente publicidad para que todos estén emocionados por este proyecto.

Junto a esto, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown solo llegará a PC, al menos por el momento, puesto que actualmente no hay planes para una versión de consola. De igual forma, el título pertenece a un género de nicho, algo que también limita su alcance. De esta forma, no sería una sorpresa si este título termina por ser un fracaso comercial, o al menos un proyecto que no tiene el desempeño que muchos esperarían con algo con el nombre de las Tortugas Ninja.

Te recordamos que Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown llegará a PC el próximo 22 de mayo de 2025.

Nota del Autor:

La propiedad de TMNT es tan grande actualmente, que este tipo de proyectos que nadie conoce son algo común. Aunque no dudo que Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown sea un buen juego, la realidad es que no muchos lo van a experimentar, no solo por ser algo de nicho, sino porque no se le ha hecho el suficiente ruido para atraer la atención del público.

Vía: Strange Scaffold